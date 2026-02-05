MSB'den Flaş Suriye Açıklaması: 'Entegrasyonu Yakın Takipteyiz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MSB'nin açıklamaları şöyle:

"30 Ocak'ta Suriye Hükumeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Süreci sahada yakından takip ediyoruz. Planlanan tüm faaliyetlerin şeffaflık ve karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülmesini bekliyoruz. Entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmelerin ise, Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz.

Yunan politikacıların Ege Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarma söylemleri konusunda ülkemizin tutumu nettir. Yunanistan’ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez.

Somali'deki Hava Unsur Komutanlığımız yeni görevlendirmelerle güçlendirilmiştir. Yeni görevlendirilen unsurlarımız da Somali’nin terörle mücadelesine katkı sağlayacaktır.

(Türkiye-Mısır Askeri Çerçeve Anlaşması'na ilişkin) Söz konusu anlaşmayla belirlenen askeri iş birliği alanlarında bilgi ve uzmanlık teatisi yoluyla savunma iş birliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Geçen hafta içerisinde 5 PKK'lı terörist teslim oldu. Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16'sı terör örgütü mensubu 125 kişi yakalandı, 1486 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 644'e, sınırı geçemeden engellenen kişi sayısı ise 5 bin 890'a ulaştı."

Kaynak: DHA