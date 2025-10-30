MSB'den Eurofighter Açıklaması: Alınacak 20 Uçağın Maliyeti Ne Kadar?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti. Ankara’daki kritik görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eurofighter Typhonn savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı" açıklamasında bulunmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İngiltere'den alınacak 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağının proje bedelini açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk konuyla ilgili şöyle dedi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır.

Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini’dir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman’dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir."

Türkiye, anlaşmaya ek olarak Katar ve Umman’dan hafif kullanılmış 24 ek Eurofighter almayı da planlıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve hükümeti, 20 uçağın ilk teslimatının 2030’da yapılacağını açıkladı. 2023’te başlayan görüşmeler neticesinde yapılan anlaşmada, Türkiye’ye ileride ek uçak alma opsiyonu da tanınmış durumda.

MSB'nin açıklamasının devamı şöyle:

İSRAİL'İN SALDIRILARI, GAZZE'DE ATEŞKES MUAMMASI

"İsrail’in, Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir. Gazze’de barışın tesisine yönelik sağlanan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması, İsrail’in anlaşmaya tümüyle uyması, bölgemizde huzur ve güvenliğin en kısa zamanda yeniden sağlanması için elzemdir.

Ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olan ülkemiz bölgede adil, kalıcı, kapsamlı bir barışın sağlanmasına ve Gazze’de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barışın tesisine katkıda bulunmaya hazırdır.

TÜRK ASKERİ GAZZE'YE GİDECEK Mİ?

Gazze’de bir görev gücünün teşkiline yönelik, muhataplarımız ile yürütülen temaslar devam etmektedir. TSK olarak devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklara devam edilmekte, ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askerî istişareler sürdürülmektedir.

SURİYE'DE SON DURUM

Suriye Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir.

13 Ağustos 2025 tarihinde “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, Suriye Ordusunun kapasite geliştirme ihtiyacını karşılamak amacıyla, Suriye Ordusunun bir kısım birlikleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kışla ve eğitim alanlarından faydalanarak ülkemizde askerî eğitimler icra etmeye başlamıştır.

Bununla birlikte, “Terör örgütü SDG’nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu” ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir."

