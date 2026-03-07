MSB'den Açıklama Geldi: TSK, Barış Pınarı Harekat Bölgesinden Çekildi mi?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından; Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberlere ilişkin bir açıklama geldi.

Bakanlık kaynakları, iddiaları yalanlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam ettiğini aktardı.

MSB kaynakları yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir"