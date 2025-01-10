MSB: Irak’ın Kuzeyinde 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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MSB: Irak’ın Kuzeyinde 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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