MSB: Irak'ın Kuzeyinde 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine operasyon düzenlendi. Millî Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ta düzenlenen operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"
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