MSB: Irak'ın Kuzeyinde 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ta düzenlenen operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"