MSB: Irak'ın Kuzeyinde 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine operasyon düzenlendi. Millî Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Son Güncelleme:
MSB: Irak'ın Kuzeyinde 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ta düzenlenen operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"

Son Güncelleme:
Dehşeti Yaşattı: Boşanma Aşamasındaki Eşinin Evine İkinci Kez Saldırdı Dehşeti Yaşattı: Boşanma Aşamasındaki Eşinin Evine İkinci Kez Saldırdı
Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' Diyerek Tehlikeli Bölgeyi Açıkladı: Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' Diyerek Tehlikeli Bölgeyi Açıkladı:
2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol 2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol
THY, Beyrut Seferlerini İptal Etti THY, Beyrut Seferlerini İptal Etti
ÇOK OKUNANLAR
Kabine Toplantısı'nda 21 Yıl Sonra İlk: Gündemde Neler Var? Kabine Toplantısı'nda 21 Yıl Sonra İlk
Yusuf Dikeç'in Annesi İçin Utandıran Yorumlar Yusuf Dikeç'in Annesi İçin Utandıran Yorumlar
Dünya Diken Üstünde İzliyor! Mavi Hat'ta Savaş Çanları Dünya Diken Üstünde İzliyor! Mavi Hat'ta Savaş Çanları
İstanbul ve Ankara da Listede... Bugüne Dikkat! İkisi Çok Kuvvetli Geliyor Bugüne Dikkat! İkisi Çok Kuvvetli Geliyor
Kayıp Narin'den 5 Gündür Haber Yok: Diyarbakır Valiliği'nden Cenaze Paylaşımlarına İlişkin Açıklama Narin'den 5 Gündür İz Yok!