MSB Duyurdu: Kuzey Irak'ta 16 Terörist Etkisiz Hâle Getirildi

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB Duyurdu: Kuzey Irak'ta 16 Terörist Etkisiz Hâle Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cesur, kararlı ve muktedir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.

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