MSB Duyurdu: Barış Pınarı Bölgesinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor" denildi.

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MSB Duyurdu: Barış Pınarı Bölgesinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı harekatı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA

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