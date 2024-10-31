MSB Duyurdu! Askerlik Yerleri Açıklandı
MSB Askeralma Genel Müdürlüğü, 2024 Kasım celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara e-Devlet ve askerlik şubelerinden ulaşılabileceği bildirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda askerlik yerleri açıklandı.
Kasım 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri online sistem üzerinden ilan edildi.
Bakanlığın açıklamasına şu ifadelere yer verildi:
"Kasım/Aralık ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."
SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihlerine ilişkin bilgiler ise şöyle:
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 14 Kasım 2024
Er (2’nci Grup): 12 Aralık 2024
Er (3’üncü Grup): 09 Ocak 2025