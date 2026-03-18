MSB Duyurdu: Adana'ya Yeni Patriot Sistemi Sistemi Konuşlandırılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlendiği öne sürülen ve Türkiye hava sahasına giren füzeleri gerekçe göstererek Adana İncirlik'teki Patriot sistemine ilaveten bir Patriot sistemi daha konuşlandırılacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İncirlik'teki 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

İNCİRLİK'E İKİNCİ PATRİOT

Tuğamiral Aktürk, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaya ilişkin şunları kaydetti:

"13 Mart'ta İran'dan ateşlenerek hava sahamıza giren bir balistik mühimmat daha Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temaslar sürdürülmekte, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmakta, bölgemizdeki gelişmeler yakından ve dikkatle takip edilmektedir.

MSB Duyurdu: Adana'ya Yeni Patriot Sistemi Sistemi Konuşlandırılıyor - Resim : 1

Ayrıca, hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla milli düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana'da konuşlu mevcut İspanya Patriot sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir Patriot sistemi daha Adana'da konuşlandırılmaktadır."

Kaynak: AA

