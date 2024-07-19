MSB Duyurdu: 15 Terörist Öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ve 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB Duyurdu: 15 Terörist Öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

MSB: 10 Terörist Etkisiz Hale GetirildiMSB: 10 Terörist Etkisiz Hale GetirildiGüncel

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