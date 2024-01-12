MSB duyurdu: 5 asker şehit oldu, 8 asker yaralı

Pençe bölgesindeki bir üs bölgesine taciz ve sızma girişimi nedeniyle 5 asker şehit düştü 3'ü ağır 8 asker yaralandı.

MSB duyurdu: 5 asker şehit oldu, 8 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe operasyon bölgesindeki üs noktasına yapılan sızma girişiminde 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

Saygılarımızla,

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğİ"

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