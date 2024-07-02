MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak ve Suriye'de toplamda 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 10, Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerinde ise 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam. Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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