MSB Duyurdu: 1 Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in şehit olduğunu açıkladı.

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MSB Duyurdu: 1 Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 7 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.

Saldırı sonucu Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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