MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 12 Ekim 2023 tarihinde yapılan taciz atışı sonucu P. Asb.Kd. Çvş. Musa Esat Kaya'nın şehit olduğunu duyurdu.

MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 12 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu P. Asb. Kd. Çvş. Musa Esat Kaya şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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