MSB Açıkladı: 'YILDIRIMHAN Yerli Olarak Üretiliyor'! Laboratuvar Test Süreci Başarıyla Tamamlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, SAHA-2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda gerçekleşen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Zeki Aktürk'ün açıklamaları şöyle;

TERÖRLE MÜCADELE

Geride bıraktığımız hafta içerisinde, 4 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, Harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Son bir haftada imha edilen 4 kilometre tünel ile birlikte Menbic’de tespit edilen tünel hatlarının tamamı (487 km) başarıyla imha edilmiştir. Böylece Suriye Harekât Alanlarındaki 789 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 487) kilometrelik tünellerin tamamı kullanılamaz hâle getirilmiştir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Son bir haftada; sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5’i terör örgütü mensubu olmak üzere 256 şahıs yakalanmış, 2 bin 232 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 686, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 27 bin 850 olmuştur.

İSRAİL

Orta Doğu’daki gelişmeler kapsamında, İran ve ABD’nin geçici ateşkesin kalıcı hâle getirilmesi için sağduyulu ve yapıcı davranmasını ve müzakere sürecine devam etmelerini temenni ediyoruz. Bölgede istikrar ve huzurun sağlanmasına yönelik çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Öte yandan; İsrail’in uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ederek müzakere sürecine rağmen Lübnan’a düzenlediği saldırılara ve Gazze’de her geçen gün derinleşen insani krize karşı uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi gerekliliğini yineliyoruz.

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamalarda bulunuldu.

SAHA 2026 VE SAVUNMA SANAYİİ VİZYONUMUZ

Millî Savunma Bakanlığı olarak savunma sanayiine yalnızca kullanıcı bakış açısıyla değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren, yön veren, sektörün gelişimini hızlandıran ve stratejik düzeyde konsept üreten bir vizyonla yaklaşmaktayız. Ortaya koyulan bu vizyon; sektörün tüm paydaşlarını teşvik eden, teknolojik bağımsızlığı güçlendiren ve kritik alanlarda yerli kabiliyetlerin gelişimini hızlandıran stratejik bir yaklaşımın ürünüdür. Sahip olduğumuz kurumsal tecrübe, mühendislik altyapısı ve üretim kabiliyetleriyle yeni nesil savunma sistemlerinin geliştirilmesine rehberlik ediyoruz. Uzun yıllardır sürdürülen AR-GE faaliyetleri neticesinde Bakanlığımız bünyesinde kritik üretim altyapıları, ileri teknoloji laboratuvarları ve yüksek hassasiyetli üretim kabiliyetine sahip tesisler oluşturulmuştur.

YILDIRIMHAN UZUN MENZİLLİ FÜZE SİSTEMİ

YILDIRIMHAN füze sisteminde kullanılan Asimetrik Dimetilhidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtlar ARGE merkezimiz tarafından yerli imkânlarla üretilmektedir. Söz konusu yakıt teknolojisi; uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır.

3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip, YILDIRIMHAN Füze sistemine yönelik laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanmış olup saha testlerine ilişkin çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmektedir.

Bakanlığımız, millî teknoloji hamlesi kapsamında savunma sanayiimizin gelişimini desteklemeye, yerli ve millî sistemler geliştirmeye ve Türkiye’nin stratejik caydırıcılık kapasitesini artırmaya kararlılıkla devam edecektir.

GÜÇHAN TURBOFAN JET MOTORU

Bakanlığımız tarafından sıvı yakıtlı roket motoru ve uçak motoru alanındaki çalışmalar uzun yıllar önce başlamıştır. GÜÇHAN Turbofan Jet Motoru; tüm bileşenleri Millî Savunma Bakanlığı Araştırma-Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen ve tamamen yerli imkânlarla üretilen yüksek itki gücüne sahip millî bir jet motorudur. Motor sistemi, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun şekilde özgün mühendislik çözümleriyle tasarlanmış olup kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir yerli kabiliyet oluşturulması hedefiyle geliştirilmiştir.

Tek kristal teknolojisi sayesinde motor bileşenlerinin yüksek sıcaklık ve yoğun çalışma şartlarına karşı dayanımı artırılarak verimlilik, performans ve kullanım ömründe önemli kazanımlar elde edilmiştir. 42 bin lbf (paund kuvvet) itki gücüne sahip motordan bugüne kadar toplam 6 adet motor üretilmiş olup motorların kalifikasyon testlerinin bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu süreçte, ticari kaygılardan ziyade teknoloji geliştirme, millî kapasite oluşturma ve savunma sanayi firmalarımıza öncülük etmeyi hedefliyoruz.

Bakanlığımız, sahip olduğu kurumsal tecrübe ve mühendislik altyapısıyla; savunma teknolojilerinde yerli, bağımsız ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye, araştırma-geliştirme faaliyetlerini artırmaya ve ülkemizin stratejik teknoloji vizyonuna katkı sunmaya devam edecektir.

Kaynak: AA