MSB Açıkladı! Kuzey Irak'ta 23 Terörist Daha Etkisiz

MSB, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
MSB Açıkladı! Kuzey Irak'ta 23 Terörist Daha Etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" denildi.

MSB Duyurdu: 15 Terörist Etkisiz Hale GetirildiMSB Duyurdu: 15 Terörist Etkisiz Hale GetirildiGüncel
MSB Duyurdu: 30 Terörist Etkisiz Hale GetirildiMSB Duyurdu: 30 Terörist Etkisiz Hale GetirildiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Milli Savunma Bakanlığı Irak
Son Güncelleme:
Öksürüğe Ne İyi Gelir ve Evde Tedavisi Nasıl Yapılır? Öksürüğe Ne İyi Gelir ve Evde Tedavisi Nasıl Yapılır?
Asansör Boşluğuna Düşen 42 Yaşındaki Kadından Acı Haber Asansör Boşluğuna Düşen Kadından Acı Haber
Sağlık Bakanlığı TUSAŞ Saldırısında Yaralananların Son Durumunu Açıkladı TUSAŞ Saldırısında Yaralananların Son Durumu Ne?
Kiracı Evden En Hızlı Nasıl Çıkarılır? Kiracı Evden En Hızlı Nasıl Çıkarılır?
İstanbul'dan Van'a 16 Bin Köy 2026'da Vergi Ödeyecek: İşte O İller ve Tanınan Haklar İstanbul'dan Van'a 16 Bin Köy 2026'da Vergi Ödeyecek
2025 Yılının En Popüler Bebek İsimleri: Farklı, Değişik, Anlamlı Kız ve Erkek Unisex Bebek İsimleri 2025 Yılının En Popüler Bebek İsimleri: Farklı, Değişik, Anlamlı Kız ve Erkek Unisex Bebek İsimleri