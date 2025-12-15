MSB Açıkladı! Karadeniz'de İHA Düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Karadeniz üzerinde bir insansız hava aracı düşürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı açıklamaya göre, Karadeniz üzerinde bir insansız hava aracı düşürüldü.

MSB'den yapılan açıklamada "Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır. Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında da "Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MSB Karadeniz
