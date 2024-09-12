MSB Açıkladı: İşte Uzaya Giden İlk Türk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Yeni Görevi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılı için yayınladığı genel atamalar listesini paylaştı. Türkiye'nin ilk astronotu olan ve ocak ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Alper Gezeravcı'nın atandığı yeni görev belli oldu.

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MSB Açıkladı: İşte Uzaya Giden İlk Türk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Yeni Görevi - Resim: 1

44 yaşındaki Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, 19 Ocak tarihinde Dragon Freedom uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmiş ve ilk Türk astronotu olma unvanına sahip olmuştu.

UZAY KOMUTANLIĞI'NA ATANDI

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olacak şekilde kurulan Uzay Komutanlığı'nın teşkilat yapısı ve üstleneceği görevlerin çerçevesi belirlenirken, MSB tarafından yapılan duyuru ile ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uzay Komutanlığı'na atandığı belirtildi.

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