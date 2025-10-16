MSB Açıkladı! Askeri Hastaneler Yeniden Açılacak mı?

Milli Savunma Bakanlığı, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. MSB kaynaklarından yapılan açıklamada askeri hastanelerin yeniden açılmasına ilişkin “Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.

Son Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında askeri hastanelerin kapatılmasını “hata” olarak değerlendirmiş “MHP olarak askeri hastanelerin kapatılması hataydı ama açılması bir sevap olacaktır” açıklamasını yapmıştı.

'Askeri hastaneler açılsın' talebini duyurmuştu

'GATA'DA ÇALIŞMA BAŞLADI' İDDİASI

Bahçeli’nin açıklamasının ardından 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kapatılan askeri hastanelerden Ankara’daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) devredilerek askeri hastane statüsünde hizmet vermesi için çalışma başlatıldığı iddiaları gündem olmuştu.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği talimatlar dahilinde askeri sağlık sisteminin güncellendiği belirtilerek “Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.

Kaynak: DHA

Devlet Bahçeli Askeri Hastane MSB
