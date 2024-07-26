MSB Açıkladı: 15 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB'den yapılan açıklamada Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB Açıkladı: 15 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11'i Irak'ın, 4'ü de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Kaynak: AA

Etiketler
Milli Savunma Bakanlığı
Doğuştan Saf 3 Burç : Bu Burçlar İyi Niyetleriyle Ön Plana Çıkıyorlar Doğuştan Saf 3 Burç : Bu Burçlar İyi Niyetleriyle Ön Plana Çıkıyorlar
Yolun Ortasındaki Yaralı Serçeyi Kurtarmak İstedi, Kamyon Çarptı Yolun Ortasındaki Yaralı Serçeyi Kurtarmak İstedi, Kamyon Çarptı
Tüm Araç Sahipleri İçin Zorunlu Olmuştu! Yaptırmayanlara Ceza Kesilecek Tüm Araç Sahipleri İçin Zorunlu Olmuştu! Yaptırmayanlara Ceza Kesilecek
Gazinoya Fuhuş Baskını! Polis Operasyona Taksiyle Gitti Gazinoya Fuhuş Baskını! Polis Operasyona Taksiyle Gitti
ÇOK OKUNANLAR
Optimar'dan Dikkat Çeken Seçim Anketi: CHP, Tarihinin En Yüksek Oyunu Alabilir Tarihinin En Yüksek Oyunu Alabilir
AKP'li Külünk'ten Partisine Zehir Zemberek Sözler: 'Hanedan Aklı' Yüzünden Acı İçinde Kıvranıyoruz 'Hanedan Aklı Yüzünden Acı İçinde Kıvranıyoruz'
Araç Alacaklar Dikkat! Şarj Edilebilir Hibrit Otomobillere ÖTV İndirimi Geldi Beklenen ÖTV İndirimi Geldi
Erdoğan'dan Gece Yarısı Atamaları! Bakan Yardımcısı, Üst Düzey Bürokratlar... Hepsi Görevden Alındı Bakan Yardımcısı, Üst Düzey Bürokratlar... Hepsi Görevden Alındı!
'Yok Artık' Dedirten İcra! Su Şişesinden İç Çamaşırlarına Kadar Aldılar Su Şişesinden İç Çamaşırlarına Kadar Aldılar