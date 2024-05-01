MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olduğunu bildirdi.

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MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

MSB, piyade uzman çavuş Sait Toktaş’ın şehit olduğunu duyurdu. MSB’nin X hesabından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” mesajı paylaşıldı.

MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit - Resim : 1

Kaynak: İHA

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