MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

MSB, piyade uzman çavuş Sait Toktaş’ın şehit olduğunu duyurdu. MSB’nin X hesabından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” mesajı paylaşıldı.

Kaynak: İHA