MSB Acı Haberi Duyurdu: 1 Asker Şehit Oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk şehit oldu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, 3 Ağustos tarihinde BTÖ mensupları tarafından önceden döşenen EYP’nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk şehit oldu.





Kaynak: İHA