MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya'nın şehit olduğunu açıkladı.

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

MSB, Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya’nın bugün şehit olduğunu duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in şu mesajı paylaşıldı:

“Kahraman silah arkadaşımız, 11 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit - Resim : 1

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