MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya'nın şehit olduğunu açıkladı.
MSB, Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya’nın bugün şehit olduğunu duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in şu mesajı paylaşıldı:
“Kahraman silah arkadaşımız, 11 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”