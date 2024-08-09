MSB: 1 Terörist Teslim Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı. Bakanlık, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" çağrısında bulundu.

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MSB: 1 Terörist Teslim Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.

Kaynak: DHA

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