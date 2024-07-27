MS Hastalığını Türkiye'ye Tanıtmıştı! Ünlü Sanatçının Oğlu Hayatını Kaybetti

Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın MS hastası 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz, Burdur'da solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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MS Hastalığını Türkiye'ye Tanıtmıştı! Ünlü Sanatçının Oğlu Hayatını Kaybetti

Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü. Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır Yeşilbaşköy köyünde yaz aylarını geçiren Soyman, vefat haberini aldığı Bodrum'dan Burdur'a gitmek için yola çıktı. Soyman'ın oğlunun ölümü, sanatçının sevenleriyle ilçe sakinlerini üzdüğü belirtildi.

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Kaynak: DHA

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