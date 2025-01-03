Motosikletli Kuryeler Çarpıştı: 2 Yaralı

Kaza, Ardeşen ilçesi Fırtına Mahallesi ve Deniz Mahallesi arasında kalan Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kesişim noktasında motosiklet sürücüleri İbrahim S. ve Sezer N. araçlarının kontrolünü kaybetmesinin ardından çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüleri İbrahim S. ve Sezer N.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA