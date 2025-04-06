Motosikletle Otomobil Kazaya Karıştı, 1 Kişi Yaralandı

Çorum’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Motosikletle Otomobil Kazaya Karıştı, 1 Kişi Yaralandı

Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan Şehit Erol Olçok İmam Hatip Lisesi önünde yaşandı. Alınan bilgilere göre, 19 AEL 614 plakalı motosikletli kurye ile 19 AFA 792 plakalı otomobil kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.

İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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