Motosikletle Otomobil Birbirine Girdi: 2 Yaralı
Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerinde büyük korku yaşandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi'nde meydana gelen feci trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Çağrı Keskinkılıç ile motosiklette yolcu olarak bulunan Salih Günay yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, trafik güvenliği konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Kaynak: İHA
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