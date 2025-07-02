Motosikletle Otomobil Birbirine Girdi: 2 Yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerinde büyük korku yaşandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
Motosikletle Otomobil Birbirine Girdi: 2 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi'nde meydana gelen feci trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Çağrı Keskinkılıç ile motosiklette yolcu olarak bulunan Salih Günay yaralandı.

Motosikletle Otomobil Birbirine Girdi: 2 Yaralı - Resim : 1

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, trafik güvenliği konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Elazığ'da Feci Kaza! 2 Ölü, 2 YaralıElazığ'da Feci Kaza! 2 Ölü, 2 YaralıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Trafik kazası
Son Güncelleme:
Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Cezaevine Gönderildi Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Cezaevine Gönderildi
Bugün Hangi Burç Şansı Yakalayacak? Bugün Hangi Burç Şansı Yakalayacak?
Bursa Depreminin Ardından Uyarılar Peş Peşe Geldi! Deprem Uzmanları Alarmda: 7 ve Üzeri Her An Olabilir Bursa Depreminin Ardından Uyarılar Peş Peşe Geldi: 7 ve Üzeri Her An Olabilir
Harvard'lı Uzmanlar Bile Şoke Oldu: Bir Anı Bile Sigara Kadar Zararlı Harvard'lı Uzmanlar Bile Şoke Oldu: Bir Anı Bile Sigara Kadar Zararlı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'Perşembe Başlıyor' Diyerek Uyardı: Gram Altında Depreme Hazır Olun Uzman İsim Tarih Verdi, Gramda Depreme Hazır Olun
Geri Sayım Başladı: Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak? En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak?
Beyaz Yaka İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Kimseyi Dinlemeyip Patron Oldu, Şimdi Para Basıyor Beyaz Yaka İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Kimseyi Dinlemeyip Patron Oldu, Şimdi Para Basıyor
Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilmişti! BYD 765 Bin Lira Birden Zam Yaptı, Piyasada Yer Yerinden Oynadı Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilmişti! BYD 765 Bin Lira Birden Zam Yaptı, Yer Yerinden Oynadı
Türkiye'de de Satılan Ünlü Cips Markasının İçinden Çıktı: Raflardan Acil Toplatılıyor Türkiye'de de Satılan Ünlü Cips Markası Toplatılıyor