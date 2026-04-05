Motosiklet Kiralama Tartışması Cinayetle Bitti

İstanbul’un Maltepe ilçesinde motosiklet kiralama ücreti nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Bağlarbaşı Mahallesi Sülün Sokak’ta meydana gelen olayda, motosiklet kiralama işi yapan Hüseyin Yavuz Y. (35) ile Onur Ş. (32) arasında ücretin ödenmemesi nedeniyle tartışma çıktı.

BIÇAKLA SALDIRINCA...

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Onur Ş’nin, iş yeri sahibi Hüseyin Yavuz Y. ile çalışan Kerem G’yi bıçakla yaraladığı iddia edildi. Bunun üzerine Hüseyin Yavuz Y, iş yerindeki tabancayla Onur Ş’ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Onur Ş’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Hüseyin Yavuz Y. ve Kerem G. hastaneye kaldırıldı. Onur Ş’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA