Motosiklet ile Traktör Çarpıştı: 1 Ölü

Adıyaman’da traktör ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Motosiklet ile Traktör Çarpıştı: 1 Ölü

Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Ziyaittin Çürük idaresindeki motosiklet ile Mürşit Yılmaz idaresindeki traktör Akpınar Köyü girişinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Ziyaittin Çürük ile yolcu olarak bulunan Fadime Çürük yaralandı. Yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fadime Çürük, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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