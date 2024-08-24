Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Trabzon'da motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu'nun Kalkınma mevkiinde Mertcan U'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet ile Mustafa Ç. yönetimindeki 34 AR 1902 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki İbrahim Hakkı U. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne, otomobilde bulunan Aysun U. ve E.U. ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: AA

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Trabzon Trafik kazası
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