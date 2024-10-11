Motosiklet ile Otomobil Birbirine Girdi: 2 Yaralı

Muğla'nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi üzerinde otomobil ile motosiklet kaza yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 kişi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan birinin bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA