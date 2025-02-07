Motorla Kaza Yaptı, Kara Gömüldü: İmdadına İşçiler Koştu

Trabzon'da korkunç bir kaza meydana geldi. Paletli kar motoru sürücüsü kaza yaptı. Kara gömülen sürücüyü olay yerinden geçen işçiler kurtardı.

Motorla Kaza Yaptı, Kara Gömüldü: İmdadına İşçiler Koştu

Kaza, dün ilçeye bağlı 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası’nda meydana geldi. İş insanı Remzi Aygün, beyaza bürünen yaylada paletli kar motoruyla gezintiye çıktı.

Aygün’ün kontrolünü yitirdiği motor yamaçtan yuvarlandı. Remzi Aygün, gömüldüğü karda mahsur kaldı. Bu sırada bölgeden geçen orman işçileri yaralı sürücünün yardımına koştu.

Motorla Kaza Yaptı, Kara Gömüldü: İmdadına İşçiler Koştu - Resim : 1

İşçiler, elleriyle karı temizleyip ulaştığı Aygün’ü çıkarmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Remzi Aygün ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Aygün’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Motor ise vinçle bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motorla Kaza Yaptı, Kara Gömüldü: İmdadına İşçiler Koştu - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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