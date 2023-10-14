Motorine dev zam yolda!
İsrail- Hamas çatışmasının akaryakıt fiyatlarını etkileyeceği iddia edildi. Türkiye'de motorine pazartesi akşamı büyük zam gelmesi bekleniyor.
İsrail-Hamas çatışması nedeniyle küresel akaryakıt fiyatları artış eğilimi kazandı.
Türkiye’de de motorin fiyatına pazartesi gecesi zam bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarındaki artış beklentisinin öncelikle motorinde başlayacağı tahmin ediliyor. Buna göre 17 Ekim 2023 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde, motorinin pompa satış fiyatında litre başına yaklaşık 2,20 TL artış bekleniyor.
14 EKİM 2023 AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33,46 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,18 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,16 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33,51 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,23 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,61 TL
ANKARA
Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,11 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 37,80 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL
İZMİR
İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,21 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,95 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL