Motor Kısmı Yanan Kamyon Alevlere Teslim Oldu
Çankırı’da bir kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Olayda kamyon kullanılamaz hale geldi.
Çankırı’nın Merkez ilçesine bağlı Yukarıpelitözü köyünde sürücüsü öğrenilemeyen kamyonun motor kısmında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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