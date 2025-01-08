Motokuryenin Ölümüne Neden Olmuştu: 'Somali Cumhurbaşkanı'nın Oğluna Türk Vatandaşlığı Verildi' İddiası

İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Sadece 27 bin TL para cezasına çarptırılan Mahmud'a kaza sonrası Türk vatandaşlığı verildiği öne sürüldü.

Son Güncelleme:
Motokuryenin Ölümüne Neden Olmuştu: 'Somali Cumhurbaşkanı'nın Oğluna Türk Vatandaşlığı Verildi' İddiası

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a ölümlü kazaya karıştıktan sonra Türk vatandaşlığı verildiği iddia edildi.

VURDU, KAÇTI!

Fatih'te 30 Kasım 2023 tarihinde Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud kullandığı araçla, motosikletli Yunus Emre Göçer'e çarptı. Göçer, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, 6 Aralık 2023'te vefat etti. Mahmud ise yurt dışına kaçtı.

Motokuryenin Ölümüne Neden Olmuştu: 'Somali Cumhurbaşkanı'nın Oğluna Türk Vatandaşlığı Verildi' İddiası - Resim : 1

CEZASI SADECE '27 BİN TL'

Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'in şikayetçi olmaması üzerine ise Mahmud, Türkiye'ye dönerek ifade verdi. Mahkeme Mahmud'a "Taksirle ölüme neden olmak"tan 2 yıl 6 hapis cezası verdi ve adli para cezasına çevrildi.

Mahmud, 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı, 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verildi.

Motokuryenin Ölümüne Neden Olmuştu: 'Somali Cumhurbaşkanı'nın Oğluna Türk Vatandaşlığı Verildi' İddiası - Resim : 2

VATANDAŞLIK İDDİASI

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud ve akrabalarına ilişkin skandal bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Fatih Ergin, kazanın ardından Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ve akrabalarından oluşan 36 kişiye Türk vatandaşlığı verildiğini öne sürdü.

Ergin sosyal medya paylaşımında, "Somali CB'nın İstanbul'da kuryeyi öldüren oğluna kaza sonrası süreçte Türk vatandaşlığı verildiği bilgisini aldım. Kaynaklar ismini değiştirerek vatandaş olduğunu aktardı. Kaza sırasında insani ikameti olduğu ortaya çıkmış, hangi gerekçe ile verildiği sorusu yanıtsız kalmıştı! Not: Somali Cumhurbaşkanı'nın aile ve akrabalarından toplam 36 kişiye vatandaşlık verilmiş" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'tan Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna ilişkin açıklama: Ödül gibi ceza almıştıBakan Tunç'tan Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna ilişkin açıklama: Ödül gibi ceza almıştıGüncel

Kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olmuştu: Bu Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ilk vukuatı değilmişKurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olmuştu: Bu Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ilk vukuatı değilmişGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Liste Genişliyor, Mahkemeden Saadettin Saran’a Yasak Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Liste Genişliyor
İddialı Dizi İçin Son Bölümler: İpi Çekildi ve Final Yapıyor İddialı Dizi İçin Son Bölümler: İpi Çekildi ve Final Yapıyor
Ambulanslarda Yeni Dönem: Rengi de İsmi de Değişti! Artık Hepsi Yasak Rengi de İsmi de Değişti! Artık Hepsi Yasak
Matlaşan Bardaklarınızı Parlatın! Su Lekelerini Yok Etmenin Yolu Matlaşan Bardaklarınızı Parlatın! Su Lekelerini Yok Etmenin Yolu