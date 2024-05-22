Motokurye Ata'yı öldürmüştü: Katilin yaşı 18'den küçük olduğu için cezası düşecek
Balıkesir'de motokurye Ata Emre Akman'ı defalarca bıçaklayarak öldüren sanık hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede, sanık E.Ö. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, sanığın yaşı 18'den küçük olduğu için ağırlaştırılmış müebbet hapis alması durumunda cezası 14 ila 20 yıla düşecek.
Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman’ın (20) öldürülmesiyle ilgili savcılık soruşturması tamamlandı.
Savcılıkça hazırlanarak Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, sanık E.Ö.’ye "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi.
CEZASI DÜŞECEK
Sanığın yaşının 18 yaşından küçük olması sebebiyle E.Ö. için ’Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur’ maddesiyle iddianame hazırlandı.
E.Ö. hakkında ’tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan’ iddianame hazırlandı.
Kaynak: İHA