Modifiyeli Araçlara Af Kapıda: Bakan Çiftçi Şartları Açıkladı

Trafikte modifiyeli araçlara yönelik cezaların artmasının ardından İçişleri Bakanlığı yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araçlarda yapılacak değişikliklerin belirli şartlar ve izin süreciyle mümkün olabileceğini söyledi.

Trafikte modifiyeli araçlara yönelik cezaların artırılmasıyla birlikte birçok sürücü araçlarındaki değişiklikleri sökmeye başlarken, konuya ilişkin yeni bir düzenleme gündeme geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Modifiyeli araçlara ilişkin bir değişiklik olup olmayacağı sorusuna Çiftçi, konunun değerlendirildiğini ve üzerinde çalışma yürütüldüğünü belirtti.

HANGİ SEÇENEKLER MASADA?

Edinilen bilgilere göre, APP plakalarda olduğu gibi sürücülere araçlarındaki bazı sistemleri sökmeleri ve araçları eski haline getirmeleri için süre verilmesi seçenekler arasında yer alıyor. Bir diğer ihtimalse araçlarda yapılan değişikliklerin belirli şartlar ve resmi izin süreciyle ruhsata işlenerek yasal hale getirilmesi.

NE OLMUŞTU?

Son dönemde modifiyeli araçlara yönelik denetimlerin artmasıyla birlikte, özellikle yüksek sesli egzoz ve güçlü ses sistemleri bulunan araçlara ağır para cezaları uygulanmaya başlandı. Yönetmeliğe aykırı ses ve görüntü sistemleri kullanan sürücülere 21 bin liraya kadar idari para cezası kesilirken, araçların 30 gün süreyle trafikten men edilmesi de söz konusu olabiliyor.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre araçlarda yapılan teknik değişikliklerin resmi izinle yapılması ve ruhsata işlenmesi gerekiyor. Yeni düzenleme kapsamında, izin süreçlerinin yeniden düzenlenmesi ve bazı modifiyelerin belirli şartlarla yasal hale getirilmesi değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

