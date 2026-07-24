Moda İskelesi Beltur'da Tepki Çeken Evcil Hayvan Yasağı

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Kadıköy’ün simge mekanlarından tarihi Moda İskelesi Beltur, evcil hayvan sahipleri ile işletme yönetimini karşı karşıya getiren bir kararla çalkalanıyor. Kafenin kapısına asılan "hijyen" gerekçeli yasak yazısı, yaklaşık bir aydır çalışanlar tarafından uygulandığı iddia edilen fiili baskı ve "köpekle çay yok" tarzındaki kaba müdahaleleri resmiyete döktü.

'HİJYEN' GEREKÇELİ YASAK YAZISI ASILDI

Beltur yönetimi tarafından asılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli misafirlerimiz, kafelerimizin kapalı alanlarına hijyen ve gıda güvenliği standartlarını en üst seviyede tutabilmek adına evcil hayvan kabul edememekteyiz. Anlayışınız için teşekkür eder, sevimli dostlarimizi uygun alanlarda ağırlamanızı rica ederiz."

İşletme, kararın arkasında tamamen gıda güvenliği ve hijyen standartları olduğunu savunsa da, bu yazının zamanlaması dikkat çekti. Zira Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, tüm Türkiye'deki restoran ve kafelere evcil hayvan girişini tamamen yasaklamayı hedefleyen yeni yasa taslağı çalışması, halihazırda kamuoyun hala tartışılmaya devam ediyor.

'KÖPEKLE ÇAY YOK' İDDİASI

Hayvanseverlerin asıl tepkisini çeken durum ise bu resmi yazı asılmadan önceki süreç oldu. İddialara göre, Moda İskelesi Beltur çalışanları yaklaşık bir aydır evcil hayvanıyla içeri girmek isteyen müşterilere oldukça sert ve kaba müdahalelerde bulunuyordu. Vatandaşlar; çalışanların kendilerini adeta kovarcasına dışarı çıkardığını, "köpekle içeri giremezsin" ve "köpekle çay yok" gibi ayrımcı ifadeler kullandığını dile getirdi.

Bakanlığın hazırladığı taslak; kafe ve restoranların sadece kapalı alanlarını değil, bahçe, teras ve tüm açık alanlarını da kapsayan ve işletmelerin inisiyatifini tamamen elinden alan topyekun bir tecrit içeriyor. Moda İskelesi'ndeki uygulama her ne kadar "uygun (açık) alanlarda ağırlayalım" dese de, çalışanların müşterileri tamamen mekandan uzaklaştırmaya yönelik eylemleri o radikal taslağın ruhunun şimdiden kamusal bir alanda test edildiğini gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi