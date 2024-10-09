Mobil Radar Tespit Etti: Ayvalık Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde yakalandı.

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Mobil Radar Tespit Etti: Ayvalık Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde Balıkesir Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, 8'i çocuk 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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