MİT'ten Sessiz Ama Tarihi Operasyon: Terör Örgütü PKK'nın Elindeki 2 Personel Türkiye’ye Getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın elinde uzun süredir esir tutulan iki görevli personeline yönelik kapsamlı bir operasyonu başarıyla tamamladı. Uzun zamandır büyük bir gizlilikle yürütülen planlama sürecinin ardından, görevlilerden biri sağ olarak yurda getirilirken, diğerinin ise şehit olduğu belirlendi. MİT, şehit personelinin naaşını da Türkiye'ye getirerek ailesine teslim etti.

Operasyonun detaylarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi kaleme aldı. Selvi, sürecin olağanüstü bir gizlilik içinde ve adım adım planlanarak yürütüldüğünü belirtti.

DNA TESTİYLE KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Selvi’nin aktardığı bilgilere göre, şehit olan personelin cenazesi, Irak’tan Türkiye’ye getirilir getirilmez DNA testiyle kimlik tespiti yapıldı. Ailenin isteği doğrultusunda, şehit A.G., Ankara'daki Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene ailesinin yanı sıra MİT mensupları da katıldı.

Uzun yıllardır PKK'nın elinde olan diğer MİT görevlisinin ise sağ salim Türkiye’ye getirildi. Selvi, “Sağ olarak getirilen MİT görevlisi ise yıllar sonra ailesine kavuştu. Şimdi hasret gideriyor” dedi.

‘İBRAHİM KALIN STRATEJİSİ’ VURGUSU

Uzun yıllardır PKK’nın elinde olan iki MİT görevlisinin alındığı operasyonda MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın kullandığı yöntemlerinin etkili olduğunu ifade eden Selvi, “İbrahim Kalın’ın sahada kimi zaman sert gücü devreye soktuğu, kimi zaman yumuşak gücü kullandığı söyleniyor. İbrahim Kalın, MİT Başkanı olduğu günden bu yana teşkilata kendi tarzını yansıtmaya başladı. “Terörsüz Türkiye” sürecinde de bunu gördük” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet