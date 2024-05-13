MİT'ten nokta operasyon: PKK yöneticisi Sedat Aksu Irak'ta etkisiz hale getirildi

PKK/KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

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MİT'ten nokta operasyon: PKK yöneticisi Sedat Aksu Irak'ta etkisiz hale getirildi

PKK/KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu, MİT'in Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. Örgüt, konumu nedeniyle Sedat Aksu’nun etkisiz hale getirildiğini uzun süre gizledi ancak daha sonra Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu’nun ölümünü kabul etmek zorunda kaldı.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE MÜHİMMAT SAĞLADI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Sedat Aksu’nun 2016 yılında Suriye’nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı planlanan eylemlerin talimatını bizzat verdiği MİT tarafından tespit edildi. Ayrıca, Aksu’nun Irak/Gara’da PKK/KCK Genel Cephane sözde Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü de öğrenildi. Bunun üzerine MİT, saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi ve Aksu adım adım izlendi.
Saha ajanları, Aksu’nun örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla Pençe-Kilit harekât bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat karşıladığını tespit etti.

MİT, Irak/Gara’da terörist Sedat Aksu’yu nefes kesen bir takip sonrasında beraberindeki teröristlerle birlikte nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

ŞEVGER ÇIYA KOD ADLI SEDAT AKSU KİMDİR

Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu, örgütün kırsal kadrosuna 1998 yılında katıldı. 2000 yılında Şırnak ve çevresinde güvenlik güçlerine karşı yapılan saldırılarda yer aldı.

2001 yılında Irak/Haftanin alanına geçti. 2004’te tekrar yurt içine geçen Aksu, 2007 yılında Hâkî Karaer Akademisinde eğitim almak için Irak’ın kuzeyine geçti.

2009’da Irak/Kandil’de örgüt mensuplarına eğitim verdi. 2014’te Irak/Gara’da HPG konseyinde görevlendirildi. 2016’da Suriye’ye sözde sorumlu seviyede geçiş yaptı.

Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu, en son Irak’ta HPG Konseyi içinde sözde yönetici düzeyinde faaliyet gösteriyordu.

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