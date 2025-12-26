MİT’ten IŞİD Operasyonu! Eylem Hazırlığında Olan Terörist Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Malatya'da düzenlediği ortak operasyonda, yeni yılda eylem yapma hazırlığında olan IŞİD'li terörist İbrahim Burtakuçin yakalandı.

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de IŞİD adına faaliyet yürüttüğü, çatışma bölgelerine intikal ederek IŞİD'e katılma arayışı içinde olduğu ve yılbaşı için IŞİD adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

IŞİD'li Burtakuçin'in yurt içi ve yurt dışında birçok IŞİD sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi. MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda teröristin güncel konumu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sürdürdüğü çalışmalar sonucunda İbrahim Burtakuçin, Malatya'da yakalandı.

ÖRGÜTSEL GÖRÜŞMELER TESPİT EDİLDİ

Operasyonda, şüpheliye ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlar ele geçirildi. İncelemeler sonucunda IŞİD'li Burtakuçin'e ait materyallerde; IŞİD'e ait yazılımların, DEAŞ'ın sözde bayrağına/flamalarına ilişkin görsellerin, IŞİD tarafından motivasyon amaçlı canlı bomba/fedai eylemlerinde kullanılan ve IŞİD'e katılımı destekleyen ses dosyalarının, IŞİD unsurlarına ve yöneticilerine ait görseller ve videoların, IŞİD unsurları ile gerçekleştirdiği örgütsel görüşmelerin olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA