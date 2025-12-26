MİT’ten IŞİD Operasyonu! Eylem Hazırlığında Olan Terörist Yakalandı

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ile düzenlediği ortak operasyonda yeni yılda eylem yapma hazırlığında olan IŞİD'li terörist İbrahim Burtakuçin'i Malatya'da yakaladı.

Son Güncelleme:
MİT’ten IŞİD Operasyonu! Eylem Hazırlığında Olan Terörist Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Malatya'da düzenlediği ortak operasyonda, yeni yılda eylem yapma hazırlığında olan IŞİD'li terörist İbrahim Burtakuçin yakalandı.

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de IŞİD adına faaliyet yürüttüğü, çatışma bölgelerine intikal ederek IŞİD'e katılma arayışı içinde olduğu ve yılbaşı için IŞİD adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

IŞİD'li Burtakuçin'in yurt içi ve yurt dışında birçok IŞİD sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi. MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda teröristin güncel konumu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sürdürdüğü çalışmalar sonucunda İbrahim Burtakuçin, Malatya'da yakalandı.

ÖRGÜTSEL GÖRÜŞMELER TESPİT EDİLDİ

Operasyonda, şüpheliye ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlar ele geçirildi. İncelemeler sonucunda IŞİD'li Burtakuçin'e ait materyallerde; IŞİD'e ait yazılımların, DEAŞ'ın sözde bayrağına/flamalarına ilişkin görsellerin, IŞİD tarafından motivasyon amaçlı canlı bomba/fedai eylemlerinde kullanılan ve IŞİD'e katılımı destekleyen ses dosyalarının, IŞİD unsurlarına ve yöneticilerine ait görseller ve videoların, IŞİD unsurları ile gerçekleştirdiği örgütsel görüşmelerin olduğu tespit edildi.

İstanbul'da IŞİD Operasyonu! Yılbaşı Öncesi Eylem Hazırlığında Olan 115 Şüpheli Yakalandıİstanbul'da IŞİD Operasyonu! Yılbaşı Öncesi Eylem Hazırlığında Olan 115 Şüpheli YakalandıGüncel
İstanbul'da IŞİD Operasyonu! 6 Şüpheli Tutuklandıİstanbul'da IŞİD Operasyonu! 6 Şüpheli TutuklandıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
MİT IŞİD
Son Güncelleme:
Hakkında Yakalama Kararı Olan Şeyma Subaşı'ndan Çarpıcı Açıklama! 'Bazı Görüntüler, Bazı Anlar...' Hakkında Yakalama Kararı Olan Şeyma Subaşı'ndan Çarpıcı Açıklama! 'Bazı Görüntüler, Bazı Anlar...'
Libya Heyetinin Düşen Uçağında Sabotaj İddiası! Dikkat Çeken ‘Yunanistan’ Detayı Libya Heyetinin Düşen Uçağında Sabotaj İddiası! Dikkat Çeken ‘Yunanistan’ Detayı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li Meclis Üyesi Sırtından Bıçaklandı CHP'li Meclis Üyesi Sırtından Bıçaklandı
'Futbolda Bahis' Soruşturması! 14'ü Futbolcu 29 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı! Galatasaray'ın Eski Yöneticisi Erden Timur'da Listede 'Futbolda Bahis' Soruşturmasında 29 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Başkentte Hayvan Katliamı! Karataş Barınağı’nda Vicdanları Sızlatan Görüntüler… Başkentte Hayvan Katliamı! Karataş Barınağı’nda Vicdanları Sızlatan Görüntüler…
Libya Heyetinin Düşen Uçağında Sabotaj İddiası! Dikkat Çeken ‘Yunanistan’ Detayı Libya Heyetinin Düşen Uçağında Sabotaj İddiası! Dikkat Çeken ‘Yunanistan’ Detayı
Hakkında Yakalama Kararı Olan Şeyma Subaşı'ndan Çarpıcı Açıklama! 'Bazı Görüntüler, Bazı Anlar...' Hakkında Yakalama Kararı Olan Şeyma Subaşı'ndan Çarpıcı Açıklama! 'Bazı Görüntüler, Bazı Anlar...'