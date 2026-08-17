MİT Görevlisi Numarasıyla Dolandırıcılık! 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheli tutuklandı.

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MİT Görevlisi Numarasıyla Dolandırıcılık! 3 Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla, özellikle bakan ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri olduğu izlenimini vermek suretiyle müşteki/mağdurların adli sorunlarını (cinayet vakasını) çözmek vaadiyle dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan'ın yakalanmaları amacıyla Ankara ile İstanbul'da 4 ayrı adreste operasyon icra edildiği belirtilmişti. Operasyonlarda söz konusu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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