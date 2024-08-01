MİT Devreye Girdi, Uçaklar Kalktı: Ankara'da Soğuk Savaş Sonrası En Büyük Takas

Rusya ile ABD arasında yapılan geniş kapsamlı esir takası anlaşmasında sona gelindi. İki ülke Ankara’da MİT koordinasyonuyla esir takasını gerçekleştiriyor.

Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich vile Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı bildirildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, MİT koordinesinde Rusya ile ABD arasında esir takası gerçekleştirilecek.

ANLAŞMA, ALMANYA, SLOVENYA VE BELARUS'U DA İÇERİYOR

ABD ve Rusya’nın yanı sıra Almanya, Slovenya, Belarus’u içeren anlaşma çerçevesinde Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich’in de aralarında bulunduğu 3 ABD vatandaşı ve Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı bildirildi.

ABD’li bir yetkili isim, Gershkovich’in yanı sıra ABD'li deniz piyadesi Paul Whelan ve Rus-Amerikan radyo gazetecisi Alsu Kurmasheva'nın da Beyaz Saray tarafından kabul edilen anlaşma kapsamında serbest bırakılacağını belirtti.

Anlaşma çerçevesinde 8’i Rus 24 kişinin serbest bırakılacağı bilgisi paylaşılırken, aralarında Kremlin muhalifi İngiltere ve Rusya çifte vatandaşı Vladimir Kara-Murza, Rus muhalif Ilya Yashin ve insan hakları savunucusu Oleg Orlov’un da bulunduğu kaydedildi.

SOĞUK SAVAŞ SONRASI EN BÜYÜK TAKAS

İki ülke Soğuk Savaş döneminin ardından en büyük takası 2010 yılında 14 kişi ile gerçekleşmişti.