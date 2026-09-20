MİT Başkanı Kalın, Libya Savunma Bakan Vekilini Ağırladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi ile dün İstanbul'da bir araya geldi.

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MİT Başkanı Kalın, Libya Savunma Bakan Vekilini Ağırladı
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Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Kalın, Zubi ile dün İstanbul'da görüştü. Libya'daki askeri ve siyasi kurumların birleştirilmesine yönelik müzakerelerin ivme kazandığı bir dönemde gerçekleşen görüşmede, Libya'daki ve bölgedeki gelişmeler, Libya-Türkiye işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ile Libya'da siyasi ve askeri birliğin sağlanması ile istikrarın korunmasına yönelik sürdürülen çabalar gündeme geldi.

KALIN'DAN DESTEK SÖZÜ

Libya Savunma Bakan Vekili Zubi, Türkiye'nin Libya'daki birliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara katkılarından ötürü müteşekkir olduğunu ifade etti. MİT Başkanı Kalın da Türkiye'nin, Libya'nın güvenlik ve istikrarına sağladığı katkı ve desteği sürdürmekte kararlı olduğunun altını çizdi. Kalın, 10 Eylül'de Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takala ile Ankara'da bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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