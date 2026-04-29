MİT Arşivinden Çıkan 60 Yıllık Sır: Humeyni'nin Türkiye'deki Kod Adı Belli Oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesindeki 'Özel Koleksiyon' sekmesinde yer alan 'Belgeler' kategorisine çok konuşulacak tarihi bir vesika ekledi.

Paylaşılan istihbarat raporu, İran İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni'nin Türkiye'deki sürgün günlerini ve o dönem yürütülen gizli operasyonel takip sürecini gözler önüne serdi.

KOD ADI: BELLİ

Yayımlanan tarihi belge, 11 Kasım 1964 tarihini taşıyor. Dönemin Milli Emniyet Hizmeti Reisi Ziya Selışık'ın imzasını taşıyan emir yazısı, İstanbul Merkez Şefliği'ne 'çok gizli' koduyla gönderilmiş.

Humeyni'nin Türkiye'de geçirdiği 4 Kasım 1964 ile 5 Ekim 1965 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan raporda şu detaylar öne çıkıyor:

Bursa'da kalması kararlaştırıldı: Raporda, "İranlı misafir Türkiye'ye gelmiş ve Bursa'da ikameti kararlaştırılmıştır" denilerek Humeyni'nin kalacağı evin ve günlük planlamalarının doğrudan "Bursa Yuva Amirliği" tarafından tanzim edildiği belirtiliyor.

Özel kod adı: İstihbarat birimleri arasındaki koordinasyon ve gizlilik düzeyini korumak amacıyla, Humeyni ile ilgili yapılacak tüm şifreli ve resmi muhaberatta takma ad olarak "belli" kelimesinin kullanılması emredilmiş.

MİT'in arşivinden çıkararak dijital dünyada paylaştığı bu resmi yazı, yakın dönem Orta Doğu ve Türkiye siyasi tarihi açısından en önemli arşiv belgelerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA