Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'ye geliyor: 12 Yıl Sonra İlk Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sisi'yi Cumhurbaşkanlığı külliyesinde resmi törenle karşılayacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Erdoğan'ın 14 Şubat 2024'te Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde gerçekleştirilecek.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin karşılıklı görüşler bildirilecek. Toplantı kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik bazı belgelerin imzalanması da gündemde bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 4 Eylül 2024 tarihinde ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecektir.



Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Şubat 2024 tarihinde Kahire’ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde icra edilecektir.



Konsey Toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır.



Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.



Toplantı vesilesiyle, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir."

Kaynak: AA