Miras Paylaşımında Yeni Uygulama: Her Kardeş Kendi Payı İçin Bunu Yapacak!

Türkiye'de mevcut ekonomik şartlar, herkesin ev sahibi olmasını mümkün kılmayacak duruma gelirken, birçok ebeveyn varlıklarını evlatları arasında hisseli tapulara ayırarak bölüştürüyor. Bu durumun sorun açtığı hukuki engellerin önüne geçebilmek amacıyla, yeni bir uygulama devreye sokuldu.

Miras Paylaşımında Yeni Uygulama: Her Kardeş Kendi Payı İçin Bunu Yapacak! - Resim: 1

Bir süredir ülkeyi esir almış enflasyonun etkisini en çok hissettirdiği alanların başında, kira ve daire fiyatları geliyor.

Eski yılların aksine artık bir ev sahibi olabilmek giderek imkansız hale gelirken, birçok ebeveyn ise her evladına bırakabilecek bir dairesi bulunmadığı için, mevcut gayrimenkulleri çocukları arasında eşit olarak hisselere ayırıyor.

Hisseli tapu adı verilen bu sistem, taşınmazların belirlenen oranlara bölünmesini sağlamakla birlikte, söz konusu sistemde bugüne kadar ortaya çıkan anlaşmazlıkların daha kolay çözülebilmesi için yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Korkunç Tablo... Kuraklık Nedeniyle 5 Metrelik Yarıklar Oluştu Kuraklık Nedeniyle 5 Metrelik Yarıklar Oluştu
Kıyafet Yönetmeliği Değişti: Öğretmenler Artık Okula Böyle Gitmek Zorunda Kıyafet Yönetmeliği Değişti: Öğretmenler Artık Okula Böyle Gitmek Zorunda
26 Yaşından Büyükler Yaptırmak Zorunda, Çok Büyük Cezası Var! 26 Yaşından Büyükler Yaptırmak Zorunda, Çok Büyük Cezası Var!
Türkiye'de İlk Kez Bilecik'te Dikildi! Görenler Domates Sanıyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor Türkiye'de İlk Kez Bilecik'te Dikildi! Görenler Domates Sanıyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor
Susuz Ve Gübresiz Yetişen Meyvenin Hasadı Başladı: Kilosu 25 Liradan Satılıyor Susuz Ve Gübresiz Yetişen Meyvenin Hasadı Başladı
Türkiye'nin En İnançlı İlleri Açıklandı! İlk Sıradaki İl Herkesi Şaşırttı, Kimse Beklemiyordu Türkiye'nin En İnançlı İlleri Açıklandı! İlk Sıradaki İl Herkesi Şaşırttı
Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı
Orman Kül Oldu: Çanakkale Savaşı'ndan Kalma Top Mermisi 109 Yıl Sonra Ortaya Çıktı Çanakkale Savaşı'ndan Kalma Top Mermisi 109 Yıl Sonra Ortaya Çıktı
Ehliyette Yeni Döneme Geçildi! Bu Sınırı Geçenler Ehliyetinden Olacak Ehliyette Yeni Döneme Geçildi! Bu Sınırı Geçenler Ehliyetinden Olacak
Resmi Gazete’de Yayımlandı: Tüm Türkiye’de Ulaşım Ücretsiz Olacak Resmi Gazete’de Yayımlandı: Tüm Türkiye’de Ulaşım Ücretsiz Olacak
Miras Kalan Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miraslar Artık Böyle Paylaşılacak Miras Kalan Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miraslar Artık Böyle Paylaşılacak
Türkiye Bu Görüntüleri Konuşmuştu: Gazeteler Meclis'teki Kanlı 'Can Atalay' Oturumunu Böyle Gördü Gazeteler Meclis'teki Kanlı 'Can Atalay' Oturumunu Böyle Gördü
ÇOK OKUNANLAR
Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı
İktidarın 2025 Planı Ortaya Çıktı: Emekliye ve Çalışana Ne Kadar Zam Gelecek? Emekliye ve Çalışana Ne Kadar Zam Gelecek?
Ünlü Kozmetik Firması Avon'dan İflas Başvurusu! Ünlü Kozmetik Firmasından İflas Başvurusu!
Yangına Geç ve Yetersiz Müdahale Tepki Çekmişti: İmamoğlu'nun Bir Ay Önceki Sözleri Gündem Oldu İmamoğlu'nun Bir Ay Önceki Sözleri Gündem Oldu
Kıyafet Yönetmeliği Değişti: Öğretmenler Artık Okula Böyle Gitmek Zorunda Kıyafet Yönetmeliği Değişti: Öğretmenler Artık Okula Böyle Gitmek Zorunda