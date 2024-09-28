Miras Paylaşımında Yeni Dönem: Her Kardeş Kendi Payı İçin Bunu Yapmak Zorunda

Bir süredir ülkeyi esir almış enflasyonun etkisini en çok hissettirdiği alanların başında, kira ve daire fiyatları geliyor.

Eski yılların aksine artık bir ev sahibi olabilmek giderek imkansız hale gelirken, birçok ebeveyn ise her evladına bırakabilecek bir dairesi bulunmadığı için, mevcut gayrimenkulleri çocukları arasında eşit olarak hisselere ayırıyor.

Hisseli tapu adı verilen bu sistem, taşınmazların belirlenen oranlara bölünmesini sağlamakla birlikte, söz konusu sistemde bugüne kadar ortaya çıkan anlaşmazlıkların daha kolay çözülebilmesi için yeni bir uygulama hayata geçirildi.